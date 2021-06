https://it.sputniknews.com/20210630/sblocco-dei-licenziamenti-ce-accordo-tra-sindacati-e-governo-draghi-11945501.html

Sblocco dei licenziamenti, c’è accordo tra sindacati e governo Draghi

Sblocco dei licenziamenti, c’è accordo tra sindacati e governo Draghi

I sindacati la spuntano ed ottengono maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici. Più cig e tutele anche per le aziende in crisi, con l'approvazione di... 30.06.2021, Sputnik Italia

Alla fine i sindacati ottengono qualcosa in più dal governo guidato da Mario Draghi, al termine di una riunione senza sosta durata ore. Presenti all’incontro i segretari delle maggiori sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil.Il presidente del Consiglio ha accettato la richiesta dei sindacati di rafforzare i limiti allo sblocco dei licenziamenti che erano stati decisi lunedì nella riunione della cabina di regia svoltasi a Palazzo Chigi.Verranno messe a disposizione delle aziende 13 settimane di cassa integrazione straordinaria gratuita in più.Nella riunione è stato raggiunto anche una sorta di accordo tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali, secondo il quale le imprese si impegnano ad utilizzare prima tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e solo in ultima istanza attiveranno i licenziamenti.Il decreto legge alla firma oggiPer oggi mercoledì 30 giugno è prevista la firma del decreto legge da parte del Consiglio dei ministri.Una maratona a Palazzo ChigiL’incontro di ieri tra governo e sindacati avrebbe dovuto solo essere una riunione in cui Mario Draghi informava circa la decisione di sbloccare i licenziamenti dal primo luglio, invece si è trasformata in una trattativa durata tutto il pomeriggio e la sera.I sindacati hanno ottenuto maggiori tutele, in particolare nei confronti di quei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.Confindustria ha dato il suo assenso sull’avviso comune che considera i licenziamenti come ultima opzione da mettere in campo.

franco296 La triplice si è metamorfizzata, oramai è un puro e semplice sindacato di regime!!! 1

Irina Derefko Esattamente. Come chi mi ha preceduto, anch'io credo sia cosi'. I tre maggiori sindacati, sono anche i tre maggiori sponsor del governo Draghi. Berlinguer, Marx, Castro, Chavez, si rivolteranno nella tomba. Che nostalgia degli anni "70 che ho. 0

