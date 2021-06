Russia all'ONU: USA dovrebbero conformarsi all'accordo sul nucleare e l'Iran si unirà

https://it.sputniknews.com/20210630/russia-allonu-usa-dovrebbero-conformarsi-allaccordo-sul-nucleare-e-liran-si-unira-11959845.html

Gli Stati Uniti devono tornare, senza indugio, a conformarsi pienamente al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA - in italiano PACG) e l'Iran reagirà di... 30.06.2021, Sputnik Italia

Nebenzia ha aggiunto che i rappresentanti russi che partecipano ai negoziati del PACG a Vienna sono disposti a fare tutto il possibile per garantire la convergenza delle posizioni degli Stati Uniti e dell'Iran e gli altri Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero fare lo stesso. Nel 2018 l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato Washington dall'accordo nucleare e ha reimposto una politica di sanzioni contro Teheran, che in risposta ha iniziato gradualmente ad abbandonare i suoi impegni nell'ambito dell'accordo. Da aprile la capitale austriaca Vienna ha ospitato riunioni della commissione mista sul PACG, nonché riunioni informali volte a ripristinare l'accordo. Il sesto round di negoziati si è concluso il 20 giugno; i partiti hanno dichiarato una rottura nei negoziati sulle elezioni presidenziali in Iran.

