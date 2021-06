https://it.sputniknews.com/20210630/putin-sul-suo-successore-al-cremlino-decisione-dei-russi-11950627.html

Putin sul suo successore al Cremlino: "decisione dei russi"

La decisione su chi dovrebbe guidare la Russia spetta sempre ai cittadini del Paese, ha detto Vladimir Putin in risposta a una domanda sul suo successore al... 30.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il capo di Stato, questo è l'unico modo possibile per eleggere il nuovo presidente. Ha sottolineato che succede in tutti i Paesi del mondo. Quando sarà il momento, si potrà dire chi è degno "di guidare un Paese così meraviglioso come la nostra Patria", ha concluso il presidente.

