Putin sicuro, sconfinamento HMS Defender nel Mar Nero provocazione pianificata a lungo da Usa e Gb

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'aspetto politico della recente provocazione nel Mar Nero con protagonista il cacciatorpediniere britannico HMS Defender, aggiungendo che la nave da guerra "stava chiaramente perseguendo obiettivi militari". Intervenendo oggi, Putin ha affermato che non solo il Regno Unito, ma anche gli Stati Uniti hanno preso parte alla provocazione dell'HMS Defender al largo della Crimea. "In secondo luogo c'è l'aspetto politico: solo pochi giorni fa c'è stato un vertice a Ginevra, quindi perché fare una simile provocazione?", ha detto Putin, aggiungendo che anche se l'Occidente non riconosce i risultati del referendum popolare avvenuto in Crimea prima della sua riunificazione con la Russia, non c'è alcun senso nel cercare di inscenare provocazioni. Sconfinamento HMS Defender Mercoledì scorso la nave da guerra britannica è entrata di proposito nelle acque territoriali russe nel Mar Nero, spingendo le forze russe a sparare colpi di avvertimento fino a quando non si è allontanata dal confine. Londra ha negato che siano stati sparati colpi d'avvertimento, anche se le forze di sicurezza russe, l'FSB, hanno diffuso un video dell'incidente. Un corrispondente della Bbc che era a bordo della nave britannica durante l'accaduto ha inoltre affermato di aver visto oltre 20 aerei in volo e due mezzi navali della guardia costiera russa che seguivano l'HMS Defender.

