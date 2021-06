https://it.sputniknews.com/20210630/putin-si-e-detto-preoccupato-per-lo-sviluppo-militare-degli-occidentali-sul-territorio-dellucraina--11948072.html

Putin preoccupato dal rafforzamento militare dell'Occidente in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin si è detto preoccupato per l’espansione militare dei paesi occidentali in territorio ucraino. 30.06.2021, Sputnik Italia

In precedenza, il 23 giugno, il ministero della Difesa russo aveva annunciato che la flotta del Mar Nero e le forze di sicurezza di frontiera avevano espulso la nave britannica HMS Defender entrata nelle acque territoriali della Russia.Secondo il ministero, il cacciatorpediniere è stato avvertito che sarebbe stato aperto il fuoco se avesse attraversato il confine di stato, ma non ha reagito. Un aereo russo Su-24m ha effettuato un "bombardamento di avvertimento" lungo la rotta pianificata della nave della Royal Navy.A seguito dell'incidente, l'addetto dell'ambasciata britannica è stato convocato presso il ministero della Difesa russo.Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato al contrario che le navi russe hanno monitorato solo il passaggio del cacciatorpediniere in acque internazionali, poiché stava effettuando un transito di routine da Odessa verso la Georgia attraverso il Mar Nero.Anche se il ministero della Difesa britannico respinge la versione della Russia sull'incidente, affermando che si è trattato di un passaggio pacifico e che non sono stati sparati colpi di avvertimento, la Bbc ha pubblicato un video del cacciatorpediniere in contrasto con le dichiarazioni ufficiali di Londra.

Don Camillo Se non avesse fatto il furbo con la Crimea e con il donbass adesso non avrebbe queste "preoccupazioni" 1

giovanni Secondo la costituzione ucraina?...Ma se l Ucraina e ' una colonia yankee sionista a tutti gli effetti , il presidente Putin farebbe bene a dimenticarsi dell Ucraina e puntargli i missili a testata nucleare invece contro ....Anzi sarebbe bene preoccuparsi della Bielorussia perche non faccia la stessa fine ....MAIDAN YANKEE SIONISTA 2/// 0

