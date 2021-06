https://it.sputniknews.com/20210630/putin-ribadisce-limpegno-della-russia-per-gli-accordi-di-parigi-sul-clima-11950851.html

Putin ribadisce l'impegno della Russia per gli accordi di Parigi sul clima

Putin ribadisce l'impegno della Russia per gli accordi di Parigi sul clima

Secondo il capo di Stato russo, le conseguenze del cambiamento del clima si sentono in modo più evidente in Russia che nel resto del mondo. 30.06.2021, Sputnik Italia

Parlando delle conseguenze, il presidente ha ricordato che la maggior parte del territorio della Russia si trova alle latitudini più a nord dove c'è il permafrost. Se il ghiaccio dovesse iniziare a sciogliersi, ci sarebbero gravi conseguenze economiche per il Paese, ha evidenziato il capo di Stato. Inoltre, può verificarsi la desertificazione dei territori, compresi quelli in cui è concentrata la produzione agricola. "Adempiamo a tutti gli obblighi che ci siamo assunti con gli accordi di Parigi", ha osservato il capo di Stato. Ha aggiunto che il governo ha sviluppato piani di risposta in caso di ulteriori cambiamenti climatici per i settori più sensibili, tra cui l'edilizia e la costruzione delle infrastrutture.Gli accordi sul clima di ParigiI trattati internazionali sul clima sono stati siglati a Parigi durante la Conferenza di Rio sui cambiamenti climatici, tenutasi tra il 30 novembre e il 12 dicembre del 2015. Obiettivo della conferenza del 2015 era quello di raggiungere, per la prima volta in oltre 20 anni di negoziati delle Nazioni Unite, un accordo vincolante e universale sul clima, da parte di tutte le nazioni del mondo.Tra i Paesi firmatari dei trattati ci sono, tra gli altri, gli stati dell'Unione Europea e la Russia, sebbene una clausola interna agli accordi preveda che essi non diventeranno vincolante per gli Stati membri fino a quando almeno 55 paesi che producono oltre il 55% dei gas serra non li avranno ratificati.

