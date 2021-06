https://it.sputniknews.com/20210630/putin-non-rifiuta-di-incontrare-zelensky-ma-e-necessario-capire-di-cosa-parlare-11947876.html

Putin non rifiuta di incontrare Zelensky, ma “è necessario capire di cosa parlare”

Durante la sua annuale "linea diretta", Vladimir Putin ha commentato la possibilità di incontrare il presidente dell'ucraina. 30.06.2021, Sputnik Italia

"Perché incontrare Zelensky, se ha dato il Paese sotto la piena governance esterna - le questioni si decidono a Washington, in parte a Parigi" - ha detto il presidente della Russia. Il gabinetto dei ministri della federazione russa in precedenza aveva approvato l'elenco degli stati ostili, che per ora comprende due paesi: gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca. "Ne ho già parlato molte volte e posso ripeterlo ancora: credo che in generale ucraini e russi siano di fatto un solo popolo", ha aggiunto.

