Mercoledì scorso la nave da guerra britannica è entrata di proposito nelle acque territoriali russe nel Mar Nero, spingendo le forze russe a sparare colpi di avvertimento fino a quando non si è allontanata dal confine. Londra ha negato che siano stati sparati colpi d'avvertimento, anche se le forze di sicurezza russe, l'FSB, hanno diffuso un video dell'incidente.

La provocazione degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nelle acque territoriali russe non avrebbe potuto far scoppiare la Terza Guerra Mondiale, poiché... 30.06.2021, Sputnik Italia

Putin dice no alla Terza Guerra Mondiale

Putin dice no alla Terza Guerra Mondiale

Putin dice no alla Terza Guerra Mondiale

© Sputnik

Seguici su

La provocazione degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nelle acque territoriali russe non avrebbe potuto far scoppiare la Terza Guerra Mondiale, poiché l'Occidente si rende conto che non potrà uscirne vittorioso, ha rilevato il presidente russo Vladimir Putin.