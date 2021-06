https://it.sputniknews.com/20210630/putin-dice-che-si-e-vaccinato-con-lo-sputnik-v-11946661.html

Putin dice che si è vaccinato con lo Sputnik V

Putin dice che si è vaccinato con lo Sputnik V

Nel corso della "linea diretta" con Vladimir Putin il presidente russo ha reso noto che si è vaccinato con lo Sputnik V. In precedenza il Cremlino aveva... 30.06.2021, Sputnik Italia

Il 23 marzo 2021 il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha reso noto che il presidente Vladimir Putin "si è vaccinato e sta bene", senza però precisare il vaccino.Oggi nel corso della "linea diretta", durante la quale Putin risponderà alle domande dei cittadini, il presidente ha precisato che si era vaccinato con lo Sputnik V:"Quanto a me, quando l'ho fatto, era a febbraio, o qualcosa del genere, avevamo due [vaccini] a disposizione" – l’EpiVakKorona del Centro di Novosibirsk Vector e lo Sputnik V, come noto. Sono entrambi ottimi preparati. Sono partito dal fatto che avevo bisogno di essere protetto il più a lungo possibile e ho deciso per me stesso di essere vaccinato con lo Sputnik V, - ha detto il presidente durante la linea diretta annuale con i cittadini.Il presidente ha affermato che, secondo i risultati del test, dopo la vaccinazione, ha un alto livello di protezione contro il coronavirus:"Dopo 20 giorni, mi hanno fatto il prelievo del sangue, hanno guardato i risultati: un alto livello di protezione. E ve lo consiglio", ha detto il presidente.

