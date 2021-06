Pregliasco commenta l’arrivo dei tifosi inglesi a Roma: sono un guaio

https://it.sputniknews.com/20210630/pregliasco-commenta-larrivo-dei-tifosi-inglesi-a-roma-sono-un-guaio-11948919.html

Il professore Fabrizio Pregliasco docente dell’Università Statale di Milano, commenta l’arrivo dei tifosi inglesi a Roma per la partita dei quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina e considera un rischio elevato la presenza dei tifosi inglesi.Pregliasco parla di vera “fregatura”, perché non sa “quanto il green pass in questa fase iniziale abbia un effetto così sistematico e adottato, quindi non so anche quanto allo sbarco in aeroporto, o nei confronti di chi verrà con mezzi diversi, si riesca a controllare”.Chiudiamoci tutti in casaLa soluzione secondo il professore Pregliasco mentre in Italia imperversa una ondata di caldo record?Gli inglesi in Italia non arriverannoPerò lo scorso 18 giugno l’Italia ha imposto una quarantena di 5 giorni a chi giunge dal Regno Unito in Italia.A conti fatti questo significa che i tifosi inglesi non potranno giungere in Italia per poi recarsi in tempo alla partita prevista allo stadio Olimpico di Roma sabato 3 luglio alle ore 21.00.Insomma, causa variante Delta, gli inglesi dovranno vedersi la partita comodamente seduti sul divano di casa o nei pub inglesi davanti ad una bella birra.Pregliasco a favore della mascherinaCome il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anche Pregliasco è a favore della mascherina all’aperto, e cita il caso della contea di Los Angeles negli USA, dove a causa della variante Delta è stata reintrodotta la mascherina nei locali al chiuso e nei luoghi pubblici.

