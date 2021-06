https://it.sputniknews.com/20210630/pestaggi-carcere-santa-maria-capua-vetere-pd-ministro-cartabia-riferisca-in-aula-11950469.html

Pestaggi carcere Santa Maria Capua Vetere, Pd: ministro Cartabia riferisca in aula

Monta l'indignazione politica per quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove i detenuti sono stati picchiati e umiliati. Ora il Pd chiede le... 30.06.2021, Sputnik Italia

Le immagini dei pestaggi immotivati ad opera di numerosi agenti della Polizia del penitenziario ai danni dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il giorno successivo alla rivolta del 2020, scuotono il mondo politico.E se Matteo Salvini della Lega ha scritto sui social network che lui si fida “delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa”, precisando che chi aveva sbagliato “è giusto che paghi”, il Partito Democratico arriva a chiedere l’intervento in aula del ministro della Giustizia Marta Cartabia.Il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca, commentando quanto emerge dalle indagini e dai video della sorveglianza interna del carcere ha affermato:Pd non mette in discussione le forze dell’ordineQueste azioni, dice il deputato del Pd De Luca, “vanno dunque condannate e stigmatizzate con forza, senza intaccare in alcun modo il grande rispetto che tutti abbiamo per la divisa e le forze dell'ordine in generale. È proprio a tutela degli agenti che ogni giorno onorano con serietà e responsabilità il proprio impegno, che questi comportamenti individuali vergognosi vanno fortemente e nettamente sanzionati perché indegni di un Paese come l'Italia”.Le parole di Emanuele Fiano in aula“Alcuni, non facciamo partire polemiche assurde sul fatto che noi staremmo attaccando complessivamente quel corpo. Ma le accuse riguardano anche chi stava sopra di loro nella catena gerarchica”, ha sottolineato Fiano.E quindi la richiesta di Fiano al governo italiano: “Dal Governo vogliamo sapere chi fosse a conoscenza nella catena gerarchica di cosa stesse accadendo. Vogliamo che sia fatta luce a tutti i livelli. Niente può giustificare quegli atti”.

