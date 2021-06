https://it.sputniknews.com/20210630/per-uno-studio-numero-vittime-reali-del-covid-in-canada-due-volte-superiore-a-conteggio-ufficiale-11949344.html

Per uno studio numero vittime reali del Covid in Canada due volte superiore a conteggio ufficiale

Per uno studio numero vittime reali del Covid in Canada due volte superiore a conteggio ufficiale

Il bilancio delle vittime del coronavirus in Canada potrebbe essere il doppio di quello ufficiale, ha riferito la "Royal Society of Canada". 30.06.2021, Sputnik Italia

Ad oggi i funzionari sanitari canadesi hanno segnalato 26.238 decessi per coronavirus, anche se secondo l'associazione di scienziati e ricercatori il numero potrebbe essere molto più alto. Gli autori dello studio sono arrivati a questa conclusione a seguito dell'analisi dei rapporti sull'eccesso dei tassi di mortalità e di un aumento dei decessi nelle strutture private in base ai dati sulla cremazione. Secondo il rapporto, i decessi non conteggiati ufficialmente probabilmente si sono verificati nei centri a basso reddito e ad alta densità. Il rapporto chiede una migliore analisi dei dati da parte dell'ente statistico nazionale, lo Statistics Canada, responsabile del conteggio dei casi e decessi per Covid, con l'adozione delle linee guida degli US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per stimare la mortalità in eccesso e determinare una task force col compito di monitorare la mortalità durante la pandemia di coronavirus.In Canada, secondo gli ultimi dati, ci sono stati 1.414.736 casi di Covid dall'inizio dell'epidemia.

