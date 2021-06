Per l'Oms in Corea del Nord nessun caso di Covid-19

"All'Oms non è nota nessuna segnalazione su gravi situazioni legate con l'allentamento delle misure anti-contagio rispetto a quanto condiviso dai media. Secondo l'ultimo aggiornamento sul Covid-19 fornito all'Oms dal governo (24 giugno), in Corea del Nord non è stato ancora registrato un solo caso di Covid-19", ha riferito l'ufficio stampa.