https://it.sputniknews.com/20210630/ora-anche-sala-bacchetta-gli-azzurri-dalla-nazionale-gestione-ridicola-del-black-lives-matter-11952306.html

Ora anche Sala bacchetta gli azzurri: "Dalla nazionale gestione ridicola del Black Lives Matter"

Ora anche Sala bacchetta gli azzurri: "Dalla nazionale gestione ridicola del Black Lives Matter"

La replica di Matteo Salvini: "“Lasciateli giocare in pace, Sala si occupi di problemi veri, non di inginocchiamenti”.

2021-06-30T16:15+0200

2021-06-30T16:15+0200

2021-06-30T16:15+0200

nazionale

beppe sala

nazionale di calcio

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11952422_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_91a9d31edded4ddf2c5d2e4a0b764e6f.jpg

L’occasione per esprimersi sulla vicenda che da qualche giorno tiene banco nel dibattito politico nazionale è un post pubblicato su Facebook per i fatti di Piazza Sant'Eustorgio, teatro di una rissa, poi trasformatasi in sassaiola contro i carabinieri intervenuti a placarla, tra due gruppi di ragazzi nordafricani. La protesta della LegaLe parole del sindaco di Milano sulla mancata presa di posizione della nazionale italiana sull’iniziativa a supporto del movimento Black Lives Matter, però, fanno discutere. A replicare al primo cittadino del capoluogo lombardo, via Twitter, è Matteo Salvini. “Ancora la sinistra contro gli Azzurri, ma basta”, scrive il leader della Lega. “Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, – va avanti – che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti”.A protestare sono anche diversi altri esponenti leghisti. “Anziché criticare la Nazionale, Sala faccia autocritica e pensi ai fallimenti della sua amministrazione”, afferma in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale. “A essere ridicola – incalza – è l’ennesima polemica sterile della sinistra”. Anche il deputato dello stesso partito, Igor Iezzi, ribatte che “gli unici ad essere davvero in ginocchio sono proprio i milanesi a causa dei suoi continui fallimenti”. Le polemiche sulla scelta degli azzurriNei giorni scorsi il leader del Pd Enrico Letta, aveva definito “una scelta pessima” quella dei giocatori italiani di non inginocchiarsi. Contro il Galles, infatti, a farlo erano stati soltanto cinque calciatori azzurri. Il segretario Dem aveva quindi chiesto agli atleti di mettersi tutti in ginocchio. A placare le polemiche, non senza gaffe, era stato poi il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini, che aveva annunciato che lui e i suoi compagni di squadra si sarebbero inginocchiati soltanto su richiesta della squadra avversaria, come succederà nel prossimo match contro il Belgio. La Federcalcio ha lasciato liberi i giocatori di decidere se aderire o meno all'iniziativa.

https://it.sputniknews.com/20210621/euro-2020-solo-5-azzurri-si-inginocchiano-per-blm-e-polemica-11829910.html

Focahontas L'inginocchiarsi è un atto di sottomissione e devozione, non capisco cosa c'entri tale pratica con il supporto alla "causa antirazzista". Chi si inginocchia ai negri si sottomette ad essi. 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

nazionale, beppe sala, nazionale di calcio, politica