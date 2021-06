https://it.sputniknews.com/20210630/nuovo-naufragio-davanti-lampedusa-muoiono-in-7-11945323.html

Nuovo naufragio davanti Lampedusa, muoiono in 7

Nuovo naufragio davanti Lampedusa, muoiono in 7

30.06.2021 - Nuova tragedia in mare, davanti le coste di Lampedusa si ribalta un barcone con a bordo numerosi migranti che percorrevano la rotta nordafricana.

Avevano quasi raggiunto l’isola di Lampedusa in autonomia quando il barcone è naufragato a 5 miglia gettando in mare il folto gruppo di migranti presente a bordo. I soccorsi sono giunti sul posto salvando 46 persone dalle acque, ma per 7 di loro non c’è stato nulla da fare.Sono morte quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. Sia i superstiti che le salme sono state condotte al molo Favarolo di Lampedusa.All’appello, però, mancherebbero ancora 9 persone che sono quindi disperse. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza conducono le ricerche con le loro imbarcazioni nella speranza di ritrovare i dispersi.Identificazione all’hotspot di LampedusaLa scorsa è stata un’altra notte di sbarchi a Lampedusa. Fino all’alba sono stati contati 256 migranti, tutti portati all’hotspot di contrada Imbriacola per l’identificazione.Qui giungeranno anche i 46 superstiti del naufragio di questa mattina, raggiungendo così un totale di 660 ospiti del centro di prima accoglienza su una capienza massima teorica di 250 persone.Ieri sono approdati a Lampedusa ulteriori 136 migranti a bordo di quattro differenti barconi.Procedure di identificazione e controllo sanitarioNel centro di prima accoglienza i migranti saranno identificati dalla Polizia di Stato e quindi passeranno il controllo sanitario, ad opera dei sanitari, con tampone rapido per verificare l’eventuale presenza del coronavirus tra loro.La Prefettura di Agrigento è al lavoro per smistare i migranti tra le navi quarantena e la terraferma.

