Nuovo caso di variante Delta: un carabiniere contagiato a Lampedusa

Il militare fino allo scorso 22 giugno ha prestato servizio nell'hotspot dell'isola.

Dopo il caso dei dieci migranti bengalesi transitati per l’hotspot di Lampedusa e risultati positivi alla variante Delta, ora ad aver contratto la nuova mutazione del virus è un carabiniere 41enne di stanza proprio sull’isola delle Pelagie. L’agente, come si apprende da Repubblica, era partito con un volo di linea da Lampedusa lo scorso 22 giugno, dopo aver prestato servizio al porto e nel centro di prima accoglienza dell’isola. Quando è arrivato all’aeroporto palermitano di Punta Raisi aveva già le prime linee di febbre. Per questo è stato sottoposto al tampone che ha sancito la positività al virus. L’uomo, che non si era ancora vaccinato, è stato preso in carico dalle Usca siciliane (le Unità speciali di continuità assistenziale), e trasferito in un Covid hotel. Per ora, infatti, sembrerebbe che le sue condizioni non richiedano il ricovero in ospedale. In tutta la Sicilia salgono a 31, quindi, i casi positivi alla variante Delta, compreso quello del carabiniere. Fino a domani, primo luglio, inoltre, nella regione saranno in vigore anche due zone rosse, quella di Santa Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta e Valguarnera Caropepe in provincia di Enna.Nel mondo, come riferisce l’Adnkronos citando il report settimanale dell’Oms, la variante indiana è diffusa in 96 Paesi. "Un certo numero di questi Paesi – aveva sottolineato l’Organizzazione mondiale della Sanità - attribuisce alla variante Delta picchi di infezioni e ricoveri ospedalieri". Presto, secondo gli esperti dell'Oms, la ex mutazione indiana del Covid potrebbe superare le altre per diffusione e diventare "dominante".

