https://it.sputniknews.com/20210630/meteo-italia-previsioni-indicano-ondata-di-caldo-africano-e-poi-grandinate-nel-fine-settimana-11946426.html

Meteo Italia: Previsioni indicano ondata di caldo africano e poi grandinate nel fine settimana

Meteo Italia: Previsioni indicano ondata di caldo africano e poi grandinate nel fine settimana

Le previsioni lasciano intendere che questa sarà una delle settimane più delicate dal punto di vista meteo. Temperature massime che in provincia di Siracusa... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T11:47+0200

2021-06-30T11:47+0200

2021-06-30T11:47+0200

meteo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/11813973_0:283:2909:1919_1920x0_80_0_0_8ddc940c9493d44777f00cb61d74c471.jpg

La già forte cappa di umidità e afa peggiorerà ulteriormente in settimana, aggravata dall’anticiclone africano che imperverserà su tutta la penisola. Nel fine settimana aria più fresca di origine atlantica contrasterà a settentrione il flusso caldo e opprimente ma in molti casi non sarà un sollievo.Secondo il team del sito ilMeteo.it infatti, quando i due flussi contrastanti si mescoleranno, si avrà una reazione probabilmente a tratti violenta, con la giornata di domenica possibile teatro di forti raffiche di vento, potenti rovesci temporaleschi e persino grandinate. Non sono escluse possibilità di nubifragi e 'alluvioni-lampo', come descritto nel sito degli specialisti meteo, specie su settori alpini e prealpini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteo, italia