Meloni chiede a Grillo di scusarsi con italiani dopo aver dato dell’incapace a Conte

Ora Conte è un incapace dopo averlo sostenuto a spada tratta quando era presidente del Consiglio, Giorgia Meloni crede che Grillo dovrebbe scusarsi con gli... 30.06.2021, Sputnik Italia

Giorgia Meloni usa come un boomerang le parole del garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha detto di Giuseppe Conte di uomo senza visione politica e capacità manageriale.Così ha scritto la presidente di Fratelli d’Italia sui suoi canali social usando le parole dell’elevato Grillo pubblicate da questi sul suo blog.Se dentro casa sua, cioè, dentro il Movimento 5 Stelle, c’è un enorme sconcerto per le parole di Grillo, all’esterno gli avversari si prendono gioco di quanto accade.Meloni crede che Grillo “si dovrebbe scusare con gli italiani se la pensa così”.Non una questione di leadership ma di identitàGrillo - Crimi ai ferri cortiE che tra i pentastellati ci sia ormai una situazione da “guerra civile interna", lo si capisce dall’ultima telefonata che sarebbe intercorsa tra il capo ad interim Vito Crimi e il garante.Crimi avrebbe detto a Grillo che loro sono pronti a pubblicare lo Statuto scritto da Giuseppe Conte, ottenendo come risposta che questo equivarrebbe a farsi espellere dal partito a 5 stelle, lo riporta il Corriere della Sera.Il reggente starebbe così sfidando apertamente Grillo, in particolare per quanto riguarda il ritorno al voto su Rousseau:Ma Crimi potrebbe addirittura lasciare presto la barca:“Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel Movimento.”

