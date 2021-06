https://it.sputniknews.com/20210630/media-usa-accusano-laboratorio-di-wuhan-essere-coinvolto-in-programma-militare-segreto-della-cina-11946001.html

Media USA accusano laboratorio di Wuhan essere coinvolto in "programma militare segreto" della Cina

Media USA accusano laboratorio di Wuhan essere coinvolto in “programma militare segreto” della Cina

30.06.2021

Shi Zhengli, venuta alla ribalta sulla stampa popolare come la ‘Batwoman cinese’ durante la pandemia COVID-19 per il suo lavoro con i coronavirus di pipistrello, è nota a livello internazionale anche per essere stata inclusa nella classifica del Time tra le 100 persone più influenti del 2020.All'inizio di quest'anno, la dottoressa Shi aveva negato categoricamente le accuse secondo cui il WIV di Wuhan avrebbe condotto studi con l'esercito cinese dopo essere stata accusata dagli Stati Uniti di condurre esperimenti rischiosi con coronavirus simili alla SARS derivanti dai pipistrelli.La NBC News ha tuttavia rispolverato nuovamente le accuse pubblicando di una presunta collaborazione di Shi con lo scienziato militare Ton Yigang nel 2018 e con Zhou Yusen, un altro scienziato militare poi deceduto nel 2019.Il media americano ha citato David Asher, un ex consigliere del Dipartimento di Stato, il quale si è detto persuaso che l'esercito cinese stia finanziando un "programma segreto" che coinvolge i coronavirus. Nel gennaio 2020, Asher è stato coautore di una ricerca informativa sull'attività all'interno dell'Istituto di virologia di Wuhan.L'ex consigliere ha affermato di aver ricevuto informazioni da scienziati stranieri che avevano operato all'interno del laboratorio e che avrebbero notato alcuni ricercatori in abiti militari. I funzionari del WIV hanno ripetutamente insistito sul fatto che la struttura sia utilizzata solo per scopi civili.La posizione di Fauci sulle origini del COVIDIl rapporto della NBC arriva settimane dopo che Anthony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e il principale consigliere medico del presidente degli Stati Uniti, ha esortato la Cina a rilasciare le cartelle cliniche di nove persone al fine di verificare la possibilità che il coronavirus possa essere emerso come il risultato di una fuga di laboratorio. I documenti richiesti riguardano tre ricercatori WIV che secondo quanto riferito si sarebbero ammalati nel novembre 2019 e sei minatori ammalati dopo essere entrati in una grotta dii pipistrelli nel 2012. I ricercatori avrebbero poi successivamente visitato la grotta per prelevare campioni dai pipistrelli, mentre tre di quei minatori poi sarebbero morti.In una precedente intervista con il Financial Times, Fauci aveva affermato di continuare a credere che il coronavirus sia stato trasmesso per la prima volta all'uomo attraverso gli animali, sostenendo che anche se alcuni scienziati del WIV possano aver avuto il COVID-19, potrebbero benissimo averlo contratto successivamente dalla popolazione.Biden chiede un'indagine "trasparente"Alla fine di maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concesso alle agenzie di intelligence del suo paese 90 giorni per ottenere e analizzare maggiori informazioni sulle origini del coronavirus, promettendo anche di spingere la Cina a "partecipare a un'indagine internazionale completa, trasparente e basata su prove, nonché fornire accesso a tutti i dati e le prove pertinenti".In precedenza l'Organizzazione mondiale della sanità aveva pubblicato la versione completa del suo primo rapporto sulle origini del coronavirus, in cui l'organismo delle Nazioni Unite definiva “molto improbabile” che il COVID-19 possa essere stato generato da una fuga di laboratorio. Secondo quel rapporto era molto più probabile che il virus sia stato trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un altro animale.

