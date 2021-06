https://it.sputniknews.com/20210630/lestate-dei-ragazzi-al-tempo-del-covid-paura-di-socializzare-per-la-meta-di-loro-11955015.html

L’estate dei ragazzi al tempo del Covid? Paura di socializzare per la metà di loro

Vita all'aria aperta, meno regole e libertà di scegliere come riempire gli spazi vuoti. Questa la ricetta per l'estate per i propri figli in questo tempo di... 30.06.2021, Sputnik Italia

psicologia

I giovani rimasti chiusi per tutto l’inverno tra le quattro mura studiare attraverso un computer e a preparare la tesina per l’esame di scuola media, ora hanno un po’ più paura di socializzare rispetto a un paio di anni fa.Per quanto si tratti di un campione davvero esiguo, è emerso che l’87% dei partecipanti ha notato un calo delle capacità relazionali dei propri figli.Secondo il 73% la didattica a distanza ha causato un peggioramento della preparazione scolastica dei propri figli, mentre il 71% ha notato un aumento preoccupante dei dispositivi elettronici non solo per studiare, ma anche per studiare.Queste le paure dei genitori che, si sa, sono bravi a trasmettere ai propri figli. Ma quali saranno invece i sentimenti e le emozioni dei giovani?E soprattutto, come aiutarli questa estate a recuperare spazi di maggiore socialità?Ecco i consigli dell’esperta dell’EurodapNiente vita rigidamente organizzata per i bambini questa estate, hanno bisogno di spazi vuoti ma vanno stimolati a riempirli con ciò che più gli piace fare.Bene i campi estivi se non ci sono regole pesanti da rispettare e inoltre servirà lasciare un possibilità di scelta ai figli per migliorare la loro autostima.Affidarli ai nonni sarà molto positivo, perché per i bambini è molto importante la figura dei nonni.

2021

Notiziario

