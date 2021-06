https://it.sputniknews.com/20210630/indonesia-affonda-traghetto-vicino-a-bali-7-morti-accertati-11-dispersi-11945037.html

Indonesia, affonda traghetto vicino a Bali: 7 morti accertati, 11 dispersi

I soccorritori sono alla ricerca di 11 persone scomparse nella notte nel mare in burrasca nei pressi di Bali, dopo che il traghetto KMP Yunice è affondato... 30.06.2021, Sputnik Italia

Due rimorchiatori e due gommoni sono alla ricerca delle persone scomparse da martedì notte, affrontando onde alte fino a 4 metri del mare in burrasca nell’arcipelago.Il KMP Yunice è affondato circa mezz'ora dopo aver lasciato il porto Ketapang di East Java, ha detto il capo dell’Agenzia di Ricerca e Salvataggio di Bali, Gede Darmada. Era diretto al porto Gilimanuk dell’isola turistica indonesiana, un viaggio di 50 chilometri.Le tragedie dei traghetti sono comuni in Indonesia, un arcipelago di oltre 17.000 isole, dove i traghetti sono spesso utilizzati come trasporto e le norme di sicurezza a volte lasciano a desiderare.Nel 2018, un traghetto sovraffollato con circa 200 persone a bordo affondò in un profondo lago vulcanico nella provincia di Sumatra settentrionale, uccidendo 167 persone.Altro grave disastro registrato nel Paese fu quello della nave passeggeri, anch’essa sovraffollata, affondata nel febbraio del 1999 con 332 persone a bordo. Sopravvissero solo 20 passeggeri.Il più grave naufragio in assoluto registrato in Indonesia è probabilmente quello del Tamponas II, avvenuto il 27 gennaio 1981. In questo caso non un traghetto ma un transatlantico. Anche in quel caso tuttavia si parlò di sovraccarico – trasportava infatti più persone rispetto al suo limite di capacità di 1.137 passeggeri. Affondò nel Mare di Giava dopo un incendio ed un'esplosione. Più della metà dei passeggeri andò persa, si contarono almeno 580 vittime.

