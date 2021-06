https://it.sputniknews.com/20210630/indigeni-del-canada-andranno-in-vaticano-per-ottenere-le-scuse-dalla-chiesa-cattolica-11944158.html

Indigeni del Canada andranno in Vaticano per ottenere le scuse dalla Chiesa cattolica

Le fonti del canale televisivo hanno svelato che le missioni di indiani, meticci e inuit del Canada incontreranno separatamente il Pontefice dal 17 al 20 dicembre. La riunione finale, a cui parteciperanno tutte le delegazioni, si svolgerà il 20 dicembre. Secondo le indiscrezioni delle fonti, l'obiettivo di questi incontri è invitare Papa Francesco a chiedere scuse ufficiali nella terra canadese. La scorsa settimana i media locali hanno riportato la scoperta di 750 sepolture senza nome sul luogo di un ex collegio per i figli delle famiglie di popoli indigeni canadesi in provincia di Saskatchewan. Il primo ministro Justin Trudeau ha riconosciuto che il Canada è responsabile delle sofferenze causate ai popoli indigeni e continuerà ad aiutarli. A fine maggio nella città canadese di Kamloops, nel territorio di un ex collegio per bambini indigeni, sono stati trovati i resti di oltre 200 bambini di età non inferiore ai tre anni. Come riferito da CBC News, il collegio per bambini indiani operò dal 1890 al 1969 sotto il controllo della Chiesa cattolica. Successivamente passò sotto il controllo del governo federale e rimase aperto fino al 1978. Collegi simili per figli di indigeni canadesi, che hanno ospitato oltre 150.000 adolescenti, sono esistiti dal 1863 al 1998. A causa di maltrattamenti e mancanza di assistenza medica in queste istituzioni sono morti almeno 3200 persone.

