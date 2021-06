https://it.sputniknews.com/20210630/il-miliardario-warren-buffett-rivela-cosa-gli-ha-insegnato-la-pandemia-di-coronavirus-11958062.html

Il miliardario Warren Buffett rivela cosa gli ha insegnato la pandemia di coronavirus

Il miliardario Warren Buffett rivela cosa gli ha insegnato la pandemia di coronavirus

La pandemia di Covid-19 ha insegnato una lezione importante al famoso investitore americano Warren Buffett. Il mondo si prepara male ad affrontare le... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T21:50+0200

2021-06-30T21:50+0200

2021-06-30T21:50+0200

coronavirus nel mondo

warren buffet

società

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/11896578_0:14:3073:1742_1920x0_80_0_0_fd030008a9092e4ad524779b0582b8af.jpg

Buffett è chiaro che "ci sarà un'altra pandemia" e che questa minaccia si aggiunge alle minacce nucleari, chimiche, biologiche e cibernetiche, ognuna con "terribili possibilità". La società non sta facendo abbastanza per evitarli. "Facciamo alcune cose al riguardo, ma non qualcosa che la società sembra particolarmente in grado di affrontare pienamente", si lamenta. L'investitore e filantropo si rammarica che le conseguenze economiche della pandemia si stiano abbattendo in modo sproporzionato sulle piccole imprese e che continueremo ad avere a che fare con le conseguenze del Covid-19. L'uomo d'affari cita a titolo di esempio gli Stati Uniti. Nel marzo 2020 gli Usa sono entrati in lockdown da un giorno all'altro. Migliaia di piccole imprese sono state costrette a chiudere e i giganti dell'e-commerce hanno preso i loro clienti.

https://it.sputniknews.com/20210325/bill-gates-ipotizza-quando-il-mondo-tornera-alla-normalita-dopo-la-pandemia-covid-19-10319033.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, warren buffet, società