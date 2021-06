https://it.sputniknews.com/20210630/germania-ministero-degli-interni-nega-cyberattacco-dalla-russia-11956379.html

Germania, ministero degli interni nega cyberattacco dalla Russia

Germania, ministero degli interni nega cyberattacco dalla Russia

Il ministero dell'Interno tedesco non dispone delle informazioni necessarie per confermare il presunto cyberattacco su larga scala subito dalla Germania da... 30.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il portavoce, l'unico rilevato in Germania negli ultimi giorni è stato un attacco DDoS "probabilmente a sfondo criminale" contro un appaltatore governativo. Adler ha aggiunto che l'attacco è stato rapidamente prevenuto e ha provocato "interferenze molto piccole" essendo mirato e localizzato. Secondo il quotidiano, dietro gli attacchi ci sarebbero gli "hacker russi di Stato del gruppo Fancy Bear". Secondo quanto riferito, l'Autorità federale tedesca per la sicurezza informatica mercoledì ha confermato queste informazioni. Le fonti elencano diversi presunti motivi per attacchi informatici, tra cui la vendetta per la dura politica di sanzioni contro Mosca, nonché i tentativi di contrastare le sanzioni contro la Bielorussia e la sua leadership. Mosca ha ripetutamente negato tali accuse, chiedendo spesso un dialogo multilaterale sulla sicurezza informatica.

