Europei 2020, due mila tifosi scozzesi positivi dopo partecipazione ai match ed eventi in UK

Europei funestati dal coronavirus che circola palleggio dopo palleggio passando di tifoseria in tifoseria e distribuendosi più diffusamente in Europa. 30.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

calcio

Il coronavirus corre sugli spalti degli Europei di calcio 2020 e fanno scoprire alle autorità sanitarie scozzesi duemila tifosi positivi.Che gli Europei 2020 stiano diventando una fonte incontrollata di contagio che si sposta da una parte all’altra dell’Europa?I contagiati hanno preso parte nelle partite svoltesi presso Hampden Park, o a Wembley o ad un evento organizzato nella fan zone a Glasgow Green. Ma altri si sono contagiati guardando le partite in un pub o in un bar o durante una serata in una casa privata per vedere la partita.Semifinali con 60 mila spettatori a WembleyA questo punto ci si domanda sempre più cosa potrebbe accadere allo stadio di Wembley durante la semifinale e la finale programmate in quello stadio, e dove sono previsti 60 mila tifosi senza alcun tipo di distanziamento fisico.Il monitoraggio delle autorità sanitarie scozzesi fa notare che durante la partita del 18 giugno in cui giocò l’Inghilterra contro la Scozia, si sono contagiati 1.294 scozzesi presenti a Londra quel giorno e di questi 397 erano allo stadio.Dai dati raccolti emerge anche un profilo di persona: nel 90% dei casi sono uomini e il 75% di essi ha una età compresa tra i 20 ed i 39 anni.

