Due studi commercialisti nei guai nel catanese per finti crediti tributari: Gdf sequestra 7,5 mln

Il commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione datoriale Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello studio FLA, entrambe le attività con sede a Catania ma con clienti sparsi su tutto il territorio nazionale, sono accusati dai magistrati di “commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.Sostanzialmente viene loro contestata la metodica e indebita compensazione di debiti tributari con inesistenti crediti erariali, “per un ammontare di 9,5 milioni di euro”, sostiene l’accusa.Un sequestro preventivo di beni nelle province di Roma e Brescia, oltre alle siciliane Ragusa, Siracusa e Catania, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza dopo le indagini patrimoniali compiute dal Nucleo Pef (Polizia Economico-Finanziaria). Tra i beni sequestrati si annoverano nove abitazioni, altrettanti immobili ad uso commerciale, fondi rustici, terreni agricoli e i relativi fabbricati a uso abitativo, un'autovettura di lusso, quote di partecipazione in cinque società e disponibilità finanziarie su diversi conti correnti.

30.06.2021

La Procura di Catania ha contestato a due rinomati studi commercialisti della città siciliana di far parte di “un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari”. Di conseguenza beni per 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanzia ai due titolari delle attività indagate.