Difesa: Missione italiana in Afghanistan conclusa ufficialmente

Difesa: Missione italiana in Afghanistan conclusa ufficialmente

30.06.2021

Il Ministero della Difesa italiano ha comunicato che è ufficialmente conclusa la missione in Afghanistan essendo rientrati in Italia in sicurezza tutti i militari presenti nel teatro.Il ministro della Difesa Guerini ha commentato così l’annuncio:La missione si è conclusa nella serata di ieri con il rientro in Italia degli ultimi militari provenienti dall’Afghanistan: “Un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate”, ha aggiunto il ministro.Ha precisato ancora una volta, però, che l’impegno della comunità internazionale in Afghanistan non è terminato.Conclusa la missione Resolute SupportIniziata l’1 gennaio 2015 in sostituzione della missione ISAF, la missione Resolute Support è quindi giunta al suo termine.In questi anni si è occupata di formazione e consulenza e di assistenza alle Afghan Security Institutions (ASI - Ministry of Defense and Ministry of Interior) e alle Afghan National Defence Security Forces (ANDSF) a livello ministeriale, istituzionale, e al livello operativo.

https://it.sputniknews.com/20210630/la-germania-rimuove-le-ultime-truppe-dallafghanistan-e-mette-fine-a-20-anni-di-permanenza-militare-11944760.html

