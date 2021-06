https://it.sputniknews.com/20210630/cosi-il-covid-ha-annullato-il-turismo-tra-il-2020-e-il-2021-persi-fino-a-4mila-miliardi-di-dollari-11947210.html

Così il Covid ha annullato il turismo: tra il 2020 e il 2021 persi fino a 4mila miliardi di dollari

Così il Covid ha annullato il turismo: tra il 2020 e il 2021 persi fino a 4mila miliardi di dollari

La previsione in un report dell'Unctad. Tra i più colpiti ci sono i Paesi in via di Sviluppo. Per l'Organizzazione mondiale del turismo non si tornerà alla normalità prima del 2023.

2021-06-30T12:40+0200

2021-06-30T12:40+0200

2021-06-30T12:40+0200

coronavirus nel mondo

turismo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11525997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53a66761a3f88a6c1b31ad0cd51b5856.jpg

La paralisi dei flussi turistici indotta dalla pandemia potrebbe causare una perdita di 4mila miliardi di dollari sul Pil mondiale nel biennio 2020-2021. È la previsione contenuta in un rapporto pubblicato oggi dall’UNCTAD, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, e dall’UNWTO, l’Organizzazione mondiale del Turismo. La campagna vaccinale cruciale per la ripartenzaLe perdite per il settore turistico e i settori ad esso collegati, nel 2020, sono state stimate attorno ai 2,4 mila miliardi di euro. Un crollo verticale che potrebbe ripetersi nel 2021. Il bilancio finale di quest’anno, sottolineano però le organizzazioni, dipenderà soprattutto dall’estensione della campagna vaccinale a livello globale. Proprio i Paesi in via di sviluppo, infatti, denunciano le organizzazioni, fanno registrare le percentuali più basse di vaccinazione tra la popolazione. Questo comporterà una ripresa più lenta del turismo rispetto ai Paesi più sviluppati, come Francia, Germania, Usa, Svizzera e Regno Unito. Il ritorno alla normalità non prima del 2023I viaggi riprenderanno, spiega ancora il report dell’UNCTAD, nella seconda metà dell’anno, ma secondo alcune simulazioni sviluppate nel dossier le perdite per il 2021 potrebbero oscillare tra 1,7mila e 2,4mila miliardi rispetto al 2019.Infine, il report sottolinea come il blocco del turismo abbia provocato una crescita media della disoccupazione pari al 5,5 per cento, che è arrivata fino al 15 per cento nei Paesi maggiormente dipendenti da questo settore.

https://it.sputniknews.com/20210518/organizzazione-mondiale-del-turismo-i-pass-vaccinali-non-sufficienti-per-far-ripartire-il-settore-11161758.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, turismo, mondo