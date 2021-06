https://it.sputniknews.com/20210630/caso-assange-i-parlamentari-scrivono-al-direttore-del-carcere-dateci-almeno-un-incontro-virtuale-11943875.html

Caso Assange, i parlamentari scrivono al direttore del carcere: "dateci almeno un incontro virtuale"

2021-06-30T08:14+0200

Per veder riconosciuto il proprio intento il gruppo ha consegnato una lettera all'amministrazione del carcere di Belmarsh, dove si trova attualmente Assange, riferisce il corrispondente di Sputnik.La lettera che ha raccolto oltre 20 firme è stata consegnata all'amministrazione del carcere durante una manifestazione alla quale ha partecipato anche la fidanzata di Assange, Stella Morris."Stiamo tentando di organizzare un incontro dal dicembre dello scorso anno. Ce lo negano, perciò non abbiamo altra scelta che scrivere una lettera e venire qui a Belmarsh per presentarla all'amministrazione carceraria", ha detto il laburista Burgon a Sputnik.Il membro del parlamento ha sottolineato che il gruppo di deputati di diversi partiti vuole visitare Assange proprio come parlamentari e non persone private.Il caso AssangeAssange, accusato di molestie sessuali e stupro in Svezia nel 2010, si era nascosto nel giugno 2012 presso l'Ambasciata ecuadoriana a Londra, temendo l'estradizione nel Paese scandinavo, che avrebbe potuto a sua volta estradarlo negli USA. La mattina dell'11 aprile 2019 è stato arrestato su richiesta degli Stati Uniti. Da quel momento Assange è stato detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh. Le udienze per il caso d'estradizione sono iniziate il 2 maggio 2019. Poco dopo le autorità statunitensi hanno annunciato di aver formalizzato nuove accuse contro Assange per 17 capi di imputazione per spionaggio e divulgazione di informazioni segrete. Se estradato negli Stati Uniti, Assange rischia fino a 175 anni di carcere.

https://it.sputniknews.com/20210627/assange-testimone-chiave-rivela-fabbricate-accuse-false-snowden-questa-e-la-fine-del-caso--11917882.html

