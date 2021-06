Capo di Hyundai Europa prevede che le auto volanti saranno ‘realtà’ entro fine decennio

https://it.sputniknews.com/20210630/capo-di-hyundai-europa-prevede-che-le-auto-volanti-saranno-realta-entro-fine-decennio-11952577.html

L'amministratore delegato delle operazioni europee per la casa automobilistica Hyundai, Michael Cole, ha fatto una previsione audace per il prossimo futuro, parlando alla conferenza della Society of Motor Manufacturers and Traders, ha detto che le auto volanti potrebbero diventare realtà a livello globale entro la fine del decennio.Secondo The Guardian, Cole ha affermato che Hyundai ha effettuato “investimenti molto significativi” nella mobilità aerea urbana poiché l'azienda ritiene che “fa davvero parte del futuro” della smart mobility.Il top manager di Hyundai ha anche affermato che le loro ambizioni fanno parte della “scelta aziendale futura di offrire soluzioni di mobilità innovative e intelligenti”.Tali piani sarebbero apparentemente in linea con lo sforzo congiunto di Hyundai e Uber, annunciato lo scorso presentando prototipi di taxi volanti al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Tali taxi dovrebbero essere aerei elettrici che voleranno sopra il traffico. All'epoca Uber aveva espresso l'intenzione di lanciare tali servizi entro il 2023.Hyundai è coinvolta anche nel progetto di costruzione dell'aeroporto più piccolo del mondo, realizzato senza piste, e che dovrebbe essere inaugurato nel Regno Unito entro la fine del 2021: si chiamerà “aeroporto pop-up”.

