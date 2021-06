https://it.sputniknews.com/20210630/caos-m5s-per-conte-quella-di-grillo-e-una-svolta-autarchica-11946261.html

Caos M5S, per Conte quella di Grillo è una "svolta autarchica"

Caos M5S, per Conte quella di Grillo è una "svolta autarchica"

Ieri, 29 giugno, Beppe Grillo si è fotografato con il volto seminascosto dalla bozza dello Statuto di Giuseppe Conte e con sullo sfondo pile di libri ammassati... 30.06.2021, Sputnik Italia

Giuseppe Conte non ci sta ad essere trattato così da Beppe Grillo e ai cronisti che lo intercettano mentre va a giocare a tennis dice che questa è una svolta autarchica voluta dal comico genovese.“Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto male ma non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica, credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro”, ha detto l’ex presidente del Consiglio intervistato da LaPresse.Una bozza e viaBeppe Grillo si fotografa con il volto seminascosto dalla bozza dello Statuto di Giuseppe Conte e con sullo sfondo pile di libri ammassati nel suo ufficio.“Una bozza e via” è il titolo che ha dato all’articolo pubblicato sul suo blog, e con il quale defenestra l’ex premier.“Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando che Conte sia la persona giusta per questo”, ha scritto Grillo.Per Grillo l’ex premier è una sorta di “illusione” per la risoluzione dei problemi del M5S: “Conte, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”.

