https://it.sputniknews.com/20210630/caos-m5s-becchi-a-sputnik-la-scissione-ci-sara-ma-conte-ormai-e-fuori-dai-giochi-11950959.html

Caos M5S, Becchi a Sputnik: "La scissione? Ci sarà, ma Conte ormai è fuori dai giochi"

Caos M5S, Becchi a Sputnik: "La scissione? Ci sarà, ma Conte ormai è fuori dai giochi"

Il filosofo e accademico Paolo Becchi commenta con Sputnik Italia la crisi del M5S: "Nello scontro tra Grillo e Conte ha prevalso l'irrazionalità, ci sarà una micro-scissione, ma senza ripercussioni sul governo".

2021-06-30T15:00+0200

2021-06-30T15:00+0200

2021-06-30T15:14+0200

paolo becchi

interviste

giuseppe conte

m5s

beppe grillo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10288749_0:248:2904:1882_1920x0_80_0_0_d46bd64540ab1856457e9a828091dc62.jpg

“Il declino del M5S è iniziato con la morte del vero visionario del Movimento, Gianroberto Casaleggio: lui era la mente e Grillo era il corpo, e questo è emerso chiaramente in questi giorni di decisioni completamente irrazionali”. Paolo Becchi, filosofo, accademico, blogger ed editorialista, considerato tra gli ideologi del Movimento 5 Stelle delle origini prima della rottura con Grillo, parla con Sputnik Italia di “errore politico”, commentando le ultime mosse del comico genovese, che ha messo alla porta senza usare mezze parole l’ex premier Giuseppe Conte, candidato a diventare leader dei pentastellati.— Possibile che dietro la decisione di Grillo non ci sia una strategia politica?— Direi proprio di no. La ragione politica avrebbe voluto che si raggiungesse un accordo dal quale entrambi avrebbero avuto da guadagnare. Ma la ragione con Grillo conta fino ad un certo punto. È una persona rancorosa, che porta risentimento. Anche in questo frangente, come già successo in occasione del video pubblicato in difesa del figlio, ha dimostrato di avere un brutto carattere, di essere arrogante. Un fatto che preoccupa, visto che stiamo parlando di quello che in Parlamento è il partito più rappresentato. — Secondo lei ci sarà una scissione?— Probabilmente sì. La presa di posizione di Vito Crimi, che in queste ore sta mettendo in dubbio la sua permanenza nel Movimento, è un segnale. D’altra parte è possibile che molti degli espulsi che non erano d’accordo con la linea di Conte vengano riaccolti in una sorta di amnistia generale. Magari Grillo tenterà di ricucire con Davide Casaleggio. La proposta di usare la piattaforma Rousseau per eleggere il comitato direttivo la vedo come un segnale in questo senso. — Ma quanti sarebbero pronti a seguire l'ex premier se fondasse un suo partito?— Conte ha sbagliato a mettersi in una trattativa durata mesi che si è conclusa sostanzialmente con una porta sbattuta in faccia. Se sull’onda del consenso da premier uscente avesse creato subito un proprio partito molti dei pentastellati sarebbero passati con lui. Ora, invece, rischia il flop perché a seguirlo saranno in pochi. Ormai è troppo tardi per un’operazione di questo tipo. Farà la fine di Monti che nel 2013 con Scelta Civica prese il 10 per cento e ora è politicamente ininfluente. Direi che ormai è fuori dai giochi: quello che è successo ha danneggiato lui e il Movimento, che poteva sperare in un rilancio. -— Quindi anche l'ex premier ha giocato male la sua partita?Lo stesso Grillo che ha presentato Conte come premier oggi dice che non ha “visione” o “capacità manageriale”. Per contro, le faccio l’esempio di quello che sta succedendo proprio in Russia: salgono i contagi e si parla di obbligo vaccinale. Ma Putin ha ribadito che i vaccini non saranno obbligatori, confermando la posizione assunta all’inizio della pandemia. Non so se sarà premiato o meno alle prossime elezioni, ma sono pronto a scommettere che la coerenza paghi. — Pensa che la crisi del Movimento si ripercuoterà anche sul governo?— Non credo che il M5S uscirà dal governo, dove esponenti che contano, come Luigi Di Maio, hanno incarichi di rilievo. Passando all’opposizione i grillini potrebbero recuperare un po’ di consensi, ma penso che al momento nessuno abbia intenzione di rompere con Draghi, tantomeno Grillo. Ad elezioni anticipate non si andrà, quindi che bisogno c’è di rompere adesso? — Cioè?— Dove pensa che vadano a finire i voti in uscita dal Movimento? Principalmente al Partito Democratico, che se le cose continuano così potrebbe diventare il primo partito politico italiano. La Lega sta scendendo progressivamente nei sondaggi. Quello che è certo è che il Movimento continuerà il suo declino, trasformandosi, nella migliore delle ipotesi, nell’ala ecologista del Pd.

https://it.sputniknews.com/20210629/m5s-dura-risposta-di-grillo-a-conte-non-ha-visione-politica-ne-capacita-manageriali-11943627.html

https://it.sputniknews.com/20210630/caos-m5s-per-conte-quella-di-grillo-e-una-svolta-autarchica-11946261.html

msan.mr Ancora una volta la Politica dimostra di correre su un binario diverso dal popolo che rappresenta e per il quale dovrebbe esistere. Ma al di là dei nomi che la incarnano, ho l'impressione che lo scollamento delle istituzioni parlamentari sia un male comune di tutti gli europei. Insistere nell'ideologia della +Europa, significa aggravarne il male e con esso la frattura che sempre più la separa da tutti i cittadini europei! La depravazione luciferina delle menti massonico-devíate che ha potuto partorire una simile catastrofe del mondo occidentale, dei tanti Grillo, Conte, Biden, Trump, Clinton, Von Leyen etc. è il Covid di una Civiltà malata che ci sta portando all'implosione! 1

giovanni SCISSIONE O NON SCISSIONE NON CAMBIA NULLA ....la politica e'manipolata attraverso l infiltrazione dei soliti noti ,un arma efficacie per continuare nel potere ....Solo UN BIG RESET popolare potra cambiare le cose ,la fame e la sofferenza sono i grandi volani di un motore del cambio generalizzato , sara un processo politico naturale come sempre la storia ci ricorda! 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

paolo becchi, interviste, giuseppe conte, m5s, beppe grillo, politica