Canada: scoperte 182 tombe in un'altra ex scuola di assimilazione forzata

La Lower Kootenay Band ha dichiarato mercoledì di aver localizzato i resti di 182 individui nel sito di un'ex scuola canadese di assimilazione forzata. 30.06.2021, Sputnik Italia

La dichiarazione notifica che i resti si trovavano nel sito dell'ex scuola missionaria di Sant'Eugenio a Cranbrook, nella Columbia Britannica, gestita dalla Chiesa cattolica romana tra il 1912 e gli anni Settanta. La scoperta è stata fatta appena una settimana dopo che la Cowessess First Nation della provincia canadese del Saskatchewan ha individuato 751 tombe non contrassegnate sul sito di un'ex scuola residenziale. In precedenza Tk'emlups te Secwepemc First Nation aveva annunciato che una scansione approfondita del sito della scuola residenziale indiana di Kamloops ha confermato la scoperta di 215 resti di bambini, alcuni dei quali avevano appena tre anni.

