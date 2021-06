https://it.sputniknews.com/20210630/brasile-sette-partiti-presentano-una-superpetizione-per-limpeachment-di-bolsonaro-11957856.html

Brasile, sette partiti presentano una 'superpetizione' per l'impeachment di Bolsonaro

La petizione è stata presentata nel pomeriggio del 30 giugno davanti alla Camera dei Deputati; Il suo presidente, Arthur Lira, alleato di Bolsonaro, è colui che ha il potere di farla approvare, ma finora ha ignorato le oltre 100 richieste presentate per avviare un processo per destituire il presidente dall'incarico. La denuncia è stata presentata da sette partiti con rappresentanza nel Congresso Nazionale del Brasile (PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede e Cidadania), tutti di sinistra, centrosinistra o centro. È anche firmata da decine di organizzazioni e movimenti sociali, come a Central de Movimiento Populares (CMP), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), la Coalición Negra por Derechos o la Marcha Mundial de Mujeres. Inoltre gode anche del sostegno, a titolo personale, di ex alleati del presidente Bolsonaro, come i deputati conservatori Alexandre Frota (PSDB) e Joice Hasselmann (PSL). Tuttavia, la strategia dell'opposizione è quella di aumentare l'attrito del governo per fare pressione sui parlamentari ancora indecisi. In questo senso il 3 luglio si terranno manifestazioni in tutto il Paese per chiedere la destituzione di Bolsonaro, la terza tornata in poco più di un mese. L'accusa più recente è quella del reato di prevaricazione nel caso del contratto di acquisto dei vaccini Covaxin contro il COVID-19. Nei giorni scorsi il deputato federale Luis Miranda e suo fratello, Luis Ricardo Miranda, funzionario del ministero della Salute, hanno dichiarato alla commissione del Senato che indaga sulla gestione della pandemia che lo scorso marzo avevano avvertito Bolsonaro che c'erano segni di corruzione nell'acquisto organizzato da il ministero.

