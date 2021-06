https://it.sputniknews.com/20210630/alto-adige-asl-sospende-115-sanitari-no-vax-si-passa-alle-maniere-forti-11953916.html

Alto Adige. Asl sospende 115 sanitari no vax: si passa alle maniere forti

Alto Adige. Asl sospende 115 sanitari no vax: si passa alle maniere forti

Molto radicato in Alto Adige il movimento no vax, coinvolge un numero sostanzioso di operatori sanitari, per i quali ora parte l'accertamento che porterà alla... 30.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-30T17:58+0200

2021-06-30T17:58+0200

2021-06-30T19:45+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384357_0:47:3076:1778_1920x0_80_0_0_bb9c9f2903fcc51f8c7d972f4f30df77.jpg

Le Asl passano alle maniere forti contro i sanitari no vax che si rifiutano di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus.Concluso l'iter di verifiche l'atto di accertamento è già stato notificato agli operatori, questo significa anche che potrebbero presto restare a casa senza stipendio.Sempre l’Ansa scrive che in Alto Adige il movimento no vax è molto radicato, anche tra il personale sanitario che invece dovrebbe dare l’esempio vaccinandosi.In caso di esito negativo dell’accertamento la sospensione avrà effetto retroattivo, ovvero dal giorno della notifica dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con una decurtazione dallo stipendio che potrebbe diventare significativa.Positivi al Covid anche dopo il vaccinoIntanto in Alto Adige risulta che 1.559 persone sono risultate positive anche dopo il vaccino contro il coronavirus.A riferire il dato l’assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, come riporta l’Adige.Al 25 giugno in Alto Adige risulta che 250 mila persone hanno ricevuto almeno la prima dose di un vaccino contro Sars-CoV-2. In totale nella provincia autonoma del Trentino-Alto Adige sono state somministrate 482.390 dosi, pari al 93,5% di quelle ricevute.3 le persone in terapia intensiva e 330 le persone in isolamento domiciliare fiduciario in Alto Adige.

https://it.sputniknews.com/20210624/medici-no-vax-come-ingegnere-che-non-crede-nella-matematica---anelli-11877791.html

Irina Derefko Non mollate!!! Ci sono molti avvocati competenti, che possono aiutarvi. Non mollate!!! 15

volpeneldeserto Un Paese che non rispetta piu i diritti civili,si ha il diritto all' autodifesa,ormai si e' capito che questi sieri genici,sono vere armi batteriologiche,nel mondo ormai e' ormai palese i morti per i sieri genici si contano a migliaia,piu le reazioni avverse con danni permanenti.Alcuni dati che i giornalisti venduti (per la pagnotta venderebbero anche la loro madre)non danno:15.472 MORTI 1,5 milioni di feriti (50% GRAVI) segnalati nel database dell'Unione europea sulle reazioni avverse ai farmaci per i colpi di COVID-19.6.113 MORTI a seguito di iniezioni di COVID-19, inclusi 576 aborti - Agenda di controllo della popolazione difficile da negare e qui solo in America ma la cifra credo sia ancora piu alta ,mancate segnalazione e non.In Inghilterra si calcola 25000 morti per il vaccino dati da siti indipendenti ,figuriamoci i danni avversi gravi e permanenti.Davanti a questi dati dico alle persone intelligenti ,sieti proprio sicuri accettare queste bombe a tempo ?Oh dire no Criminali 15

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia