https://it.sputniknews.com/20210630/al-g20-dei-ministri-degli-esteri-a-matera-e-scontro-a-distanza-sui-vaccini-11945826.html

Al G20 dei ministri degli Esteri a Matera è scontro a distanza sui vaccini

Al G20 dei ministri degli Esteri a Matera è scontro a distanza sui vaccini

Gli Usa chiedono una distribuzione "più equa" ma Pechino attacca: "Evitare restrizioni all'esportazione". E il ministro degli Esteri tedesco accusa Russia e Cina: "Usano i vaccini per i loro interessi".

2021-06-30T11:01+0200

2021-06-30T11:01+0200

2021-06-30T11:01+0200

vaccino

g20

usa

cina

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/11935139_42:0:3683:2048_1920x0_80_0_0_12b4507c4b33ef4c6a2d2fcf62f707e5.jpg

L’obiettivo dei leader è rilanciare la cooperazione multilaterale per fronteggiare le sfide globali, come quella della pandemia. Ma si è parlato anche di Africa, ambiente, sostenibilità e sicurezza alimentare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 andata in scena martedì a Matera, in Basilicata. È la prima volta da almeno due anni che i capi delle diplomazie delle 20 maggiori economie del mondo si incontrano in presenza. Anche se qualcuno, come il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha deciso di collegarsi in videoconferenza. Un segnale ben preciso, per qualche commentatore, visto che i rapporti tra Pechino e Washington non accennano a distendersi. Già alla riunione dei leader del G7 in Cornovaglia la linea dettata dal presidente Biden aveva fatto discutere, con Pechino che aveva parlato di “interferenze negli affari interni cinesi”, e aveva bollato il club come “una cricca di potere che semina divisione”. Sarà un caso, quindi, ma proprio lunedì, nel giorno dell’apertura del summit, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno rinnovato il patto di cooperazione tra Mosca e Pechino, presentandolo come “modello di cooperazione interstatale del XXI secolo”. E anche il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha delegato il suo vice, Aleksander Pankin, facendo registrare un'assenza di peso. Il ministro cinese ha poi fatto sapere che da Pechino sono già partiti oltre 450 milioni di dosi per almeno cento Paesi del mondo. Il “multilateralismo” all’Occidentale, ha poi attaccato il capo della diplomazia cinese, “non è uno slogan altisonante e tantomeno può essere uno strumento per l'attuazione di azioni unilaterali". L’appello, quindi, è ad “unirsi nell'apertura e nell'inclusione e di opporsi alla chiusura e all'esclusività".Il vice ministro russo Pankin, invece, ha accusato l’Ema e l’Oms di tergiversare sulla registrazione dello Sputnik V. “Stiamo cercando di ottenere la registrazione ma questa procedura è stata ritardata”, ha fatto presente il vice di Lavrov, citato dall’Agenzia Nova. Anche il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha parlato di multilateralismo, sottolineando come l’Italia sostenga “un ordine internazionale basato sulle regole, con le Nazioni Unite al centro". “La pandemia – ha rimarcato ancora Di Maio - ha messo in luce il bisogno di una risposta internazionale per le emergenze che travalicano i confini regionali”. Ma le distanze tra i grandi leader mondiali sembrano essere ancora difficili da colmare.

https://it.sputniknews.com/20210629/g20-al-via-a-matera-il-summit-dei-ministri-degli-esteri-e-dello-sviluppo-11934954.html

usa

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

vaccino, g20, usa, cina, russia, mondo