Ursula von der Leyen svela quando l'UE si riprenderà dalla crisi provocata dal COVID-19

L'economia dell'Unione Europea si riprenderà dalla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus tra un anno e mezzo, ha affermato la presidente della... 29.06.2021, Sputnik Italia

Nella primavera dello scorso anno l'UE è entrata in una delle più gravi crisi economiche degli ultimi decenni. La politica ha ricordato che, stando alle ultime previsioni della Commissione UE, il PIL dell'Unione Europea quest'anno crescerà del 4,2% e l'anno prossimo - del 4,4%. E' una previsione della Commissione emessa in primavera, rivista al rialzo in confronto alle stime annunciate precedentemente in inverno. "I numeri appaiono sempre migliori man mano che l'anno va avanti", ha dichiarato.

