https://it.sputniknews.com/20210629/ufo-amministratore-nasa-siamo-soli-personalmente-credo-di-no-11942045.html

UFO, amministratore NASA: "Siamo soli? Personalmente credo di no"

UFO, amministratore NASA: "Siamo soli? Personalmente credo di no"

Un recente sondaggio ha messo in luce che secondo il 70% degli elettori americani il governo di Washington starebbe celando informazioni di primaria importanza... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T20:45+0200

2021-06-29T20:45+0200

2021-06-29T20:45+0200

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/619/63/6196391_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_633d44d87e4a1f11957f07aa0e0831b8.jpg

L'amministratore della NASA, ex senatore ed astronauta Bill Nelson ha parlato pubblicamente del rapporto recentemente declassificato dell'esercito americano che menziona 144 avvistamenti di UFO, suggerendo la possibilità di civiltà extraterrestri esistenti. L'amministratore ha indicato che è in attesa di rapporti dagli scienziati, aggiungendo anche di aver parlato con i piloti dopo un briefing sulla questione quando era ancora senatore della Florida. Nelson ha quindi osservato che finora il programma di ricerca dell'intelligence extraterrestre della NASA non ha scoperto alcuna "comunicazione ricevuta da qualcosa di intelligente".Il rapporto del PentagonoUn rapporto provvisorio molto atteso sulla questione degli UFO è stato rilasciato venerdì da una task force del Pentagono. Tale documento ha confermato che degli oltre 140 rapporti effettuati dal 2004, solo uno è stato identificato con grande sicurezza come "un grande pallone gonfiabile", mentre gli altri rimangono un mistero oltre la spiegazione del governo degli Stati Uniti.Intitolato "Valutazione preliminare: fenomeni aerei non identificati", il rapporto di nove pagine pubblicato dall'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (ODNI) ha suggerito diverse possibili spiegazioni per gli avvistamenti.Queste vanno da incidenti aerei e fenomeni atmosferici naturali a programmi governativi top secret a sistemi lanciati da forze straniere. Il rapporto non esclude gli extraterrestri come potenziale origine degli avvistamenti.

https://it.sputniknews.com/20210626/ufo-per-70-degli-elettori-americani-il-governo-starebbe-nascondendo-la-verita-sugli-avvistamenti-11899032.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, mondo