https://it.sputniknews.com/20210629/ue-contro-la-finale-degli-europei-a-wembley-preoccupa-la-variante-delta-uefa-valuti-attentamente-11943285.html

Ue contro la finale degli Europei a Wembley: "Preoccupa la variante Delta, Uefa valuti attentamente"

Ue contro la finale degli Europei a Wembley: "Preoccupa la variante Delta, Uefa valuti attentamente"

Il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha invitato l’Uefa a “valutare attentamente” la decisione di tenere semifinali e finale a Wembley... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T19:22+0200

2021-06-29T19:22+0200

2021-06-29T19:22+0200

euro 2020

ue

mario draghi

londra

angela merkel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346813_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_718e1f2d6b6a409ccf95bbb88cfc6de9.jpg

Torna a far discutere la decisione di far disputare semifinali e finale degli europei di calcio a Londra, mentre continuano a crescere i casi di Covid-19 registrati ogni giorno dal Regno Unito.Nei giorni scorsi, la Uefa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo britannico per accogliere oltre 60.000 tifosi, pari al 75% della sua capacità allo stadio di Wembley. A sollevare dubbi è stato oggi il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, sottolineando in conferenza stampa che non è una decisione che spetta alla Commissione, che non ne ha neanche discusso. Tuttavia, ha aggiunto, "l'idea di uno stadio pieno in un momento in cui siamo così preoccupati per la presenza della variante Delta dà il messaggio che serve una valutazione attenta". Inoltre, ha proseguito Schinas, il fatto che “il Regno Unito impone restrizioni ai cittadini britannici che viaggiano nell’Ue e allo stesso tempo accetta una presenza massiccia di viaggiatori dall’Ue, questa è un’asimmetria da tenere presente”.Berlino: “Irresponsabile” aumentare capienza WembleyOggi anche il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha definito “irresponsabile” la decisione di portare al 75% la capienza di Wembley. "Credo sia irresponsabile che decine di migliaia di persone si radunino in una piccola area in paesi che sono considerati aree ad alto contagio per la variante Delta”, ha detto Seehofer al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, sottolineando che Merkel è della stessa opinione. Merkel e Draghi avevano sollevato dubbi sull’opportunità di tenere la finale degli Europei di calcio in un paese dove è alta la diffusione della variante Delta nella conferenza stampa tenuta dopo il bilaterale del 21 giugno scorso a Berlino.

londra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

euro 2020, ue, mario draghi, londra, angela merkel