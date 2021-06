https://it.sputniknews.com/20210629/tokyo-2020-la-staffetta-della-torcia-olimpica-evitera-le-strade-di-tokyo-11937255.html

Tokyo 2020, la staffetta della torcia olimpica 'eviterà' le strade di Tokyo

La staffetta della torcia dei Giochi Olimpici estivi a Tokyo eviterà perlopiù le strade pubbliche, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kyodo citando... 29.06.2021, Sputnik Italia

La tappa di Tokyo della staffetta, che inizierà dopo che la fiamma avrà attraversato 46 prefetture del Giappone, non si terrà sulle strade pubbliche di Tokyo, ad eccezione delle piccole aree insulari, dal 9 al 16 luglio, per prevenire la diffusione di COVID-19 , hanno riferito le autorità locali. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach dovrebbe arrivare in Giappone il 9 luglio e probabilmente visiterà Hiroshima il 16 luglio, secondo Kyodo. L'attuale stato di emergenza a Tokyo dovrebbe invece concludersi l'11 luglio.La visita di Bach era inizialmente prevista per maggio in occasione dell'inizio della staffetta della torcia olimpica a Hiroshima, ma è stata successivamente rinviata.Il rinvio delle Olimpiadi di TokyoLe Olimpiadi estive di Tokyo erano inizialmente previste per il 2020, ma sono state rinviate nella primavera dello scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I Giochi sono attualmente programmati per questa estate, dal 23 luglio all'8 agosto.A causa del COVID-19, il governo giapponese ha deciso di tenere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo senza spettatori stranieri.Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha affermato che i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo potrebbero svolgersi senza spettatori se nel Paese viene dichiarato lo stato di emergenza COVID-19.

