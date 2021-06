https://it.sputniknews.com/20210629/stoltenberg-lisis-e-a-terra-ma-non-ancora-fuori-gioco-per-la-nato-piu-impegno-in-africa-11936045.html

Stoltenberg: "L’Isis è a terra ma non ancora fuori gioco. Per la Nato più impegno in Africa"

Stoltenberg: "L’Isis è a terra ma non ancora fuori gioco. Per la Nato più impegno in Africa"

Il segretario generale della Nato ha partecipato al vertice della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico (Isis) che si è tenuto ieri a Roma, dove... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T12:00+0200

2021-06-29T12:00+0200

2021-06-29T12:00+0200

jens stoltenberg

africa

iraq

isis

siria

nato

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

L'Isis ha perso il controllo del territorio in Iraq e in Siria, ma “c’è e agisce in clandestinità”, ha detto Jens Stoltenberg in un’intervista concessa al Corriere della Sera a margine del vertice della coalizione anti-Isis. Più impegno in AfricaIeri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha proposto alla coalizione anti-Isis di creare un gruppo di lavoro dedicato all’Africa, a fronte dell’”allarmante espansione” dell’Isis nel continente, in particolare nella regione del Sahel. “In Africa l’Isis cerca di controllare zone”, ha confermato Stoltenberg, riferendo quindi del maggiore impegno già in atto da parte della Nato per sostenere i i paesi della regione del Sahel. “La settimana scorsa una nostra delegazione ha visitato la Mauritania per intensificare il partenariato, appoggiare unità speciali e aumentare la cooperazione con il G5 Sahel”, ha precisato, facendo riferimento alla forza congiunta istituita nel 2017 da Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. E “giorni fa la Nato ha firmato un accordo per garantire appoggio logistico alla Takuba task force”, la forza nata nel 2019 per assistere le forze del Mali, in coordinamento con quelle degli altri paesi del Sahel. Contro la Cina investire nelle tecnologieInterpellato sulle sfide poste dalla Cina, il segretario della Nato ha sottolineato la necessità che l’Alleanza confermi il proprio “vantaggio tecnologico” in un mondo in cui “specialmente la Cina investe pesantemente in nuove tecnologie aggressive, intelligenza artificiale, mobilità autonoma, droni”.Al vertice di giugno i leader della Nato hanno dichiarato che le ambizioni e il comportamento della Cina rappresentano "sfide sistemiche".

franco296 Ma ritirati in una RSO, dei tuoi sproloqui stolti ne abbiamo più che abbastanza!!! 0

1

africa

iraq

siria

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

jens stoltenberg, africa, iraq, isis, siria, nato, cina