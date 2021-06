https://it.sputniknews.com/20210629/sondaggi-fratelli-ditalia-supera-la-lega-e-diventa-il-primo-partito-ditalia-11935228.html

Sondaggi, Fratelli d'Italia supera la Lega e diventa il primo partito d'Italia

Il partito di Giorgia Meloni vola nei sondaggi e diventa la prima forza politica, spodestando la Lega dal primato che deteneva da oltre due anni. 29.06.2021, Sputnik Italia

La svolta europeista della Lega, avvenuta con l'ingresso nel governo Draghi, ha accelerato la crisi di consensi del Carroccio. Ne ha approfittato Fratelli d'Italia, in ascesa da diversi mesi, per togliere all'alleato di centrodestra il primato che deteneva da più di due anni. Questo il quadro che emerge dal sondaggio politico di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. A FdI bastano 0,2 punti in più, rispetto alle scorse rilevazioni, per conquistare la vetta di prima forza politica con il 20,7% di consensi. Il sorpasso avviene perché la Lega perde 0,3 punti e scende al 20,3%. L'area giallo-rossa mostra una lieve ripresa, con il Partito Democratico che guadagna due decimali e si porta al 19,8%, e il Movimento 5 Stelle che, nonostante lo scontro fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, fa un balzo in avanti di 0,6 punti, portandosi al 16,6%. Forza Italia mostra una lieve crescita di 0,2 punti e sale al 7%. L'ultimo partito al di sopra della soglia di sbarramento è Azione di Carlo Calenda con il 3,9%. Restano nelle retrovie Sinistra Italiana con il 2,7% (+0,2%), Mdp/Art.1 con il 2,3% (-0,1%), Italia Viva sempre più in crisi con il 2,1% (-0,2%), +Europa con l’1,8% (-0,1%), Verdi con l’1,5% (-0,3%). Chiude la classifica il nuovo partito fondato da Giovanni Toti, Coraggio Italia, con l’1,0% (-0,3%)

msan.mr Fascismo, comunismo.....ma che roba è. Da museo delle cere, ancora dopo quasi 2 secoli dal Manifesto di Marx!!! 2

FRANCO Ma possibile che sia gente che vota i cespugli??? come si fa a credere su Italia Morta o Azione di Calenda o +Europa ??? Curarsi! 1

