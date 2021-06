https://it.sputniknews.com/20210629/sanremo-cadavere-di-una-donna-ritrovato-nelle-acque-del-porto-vecchio-11942944.html

Sanremo, cadavere di una donna ritrovato nelle acque del Porto Vecchio

Sanremo, cadavere di una donna ritrovato nelle acque del Porto Vecchio

Secondo le prime informazioni si tratterebbe del corpo di una casalinga di 60 anni, ma sono ancora in corso le operazioni di identificazione della vittima. 29.06.2021, Sputnik Italia

Sgomento a Sanremo per il rinvenimento del corpo privo di vita nelle acque del Porto Vecchio. Secondo le prime informazioni la salma apparterrebbe ad una casalinga di 60 anni residente nel comune ligure. E' stato un diportista a scoprire il cadavere e allertare i soccorsi. Secondo quanto riporta il Messaggero, la donna indossa dei pantaloni "pinocchietto" e una maglia di colore scuro. Alcuni testimoni avrebbero riferito che la donna teneva con una mano una mascherina e con l'altra un sacchetto con una bottiglia d'acqua. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera con i carabinieri, per il recupero della salma. Al momento non si conoscono le cause del decesso, non è chiaro se la morte sia dovuta ad un malore, incidente o altro. Proseguono, intanto le operazioni di identificazione della donna. L'episodio avviene mentre la Liguria è ancora sotto shock per due casi di femminicidio avvenuti nei giorni scorsi a nei giorni scorsi a La Spezia e Ventimiglia. Nel vicino comune frontaliero, Sharon Micheletti di 30 anni è stata uccisa a metà giugno dal suo ex partner, il sessantacinquenne Antonio Vicari, che non sopportava la fine del rapporto. Subito dopo l'uomo si è tolto la vita. Il giorno prima, a La Spezia, un'altra donna di 25 anni era stata uccisa dall'ex compagno.

2021

