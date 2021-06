https://it.sputniknews.com/20210629/salvini-noi-i-garanti-della-stabilita-del-governo-no-al-partito-unico-del-centrodestra-11934607.html

Salvini: "Noi i garanti della stabilità del governo, no al partito unico del centrodestra"

Nel pieno della crisi del M5S il leader della Lega sottolinea che è il centrodestra a dare stabilità al governo di Mario Draghi, ma dice no al partito unico... 29.06.2021, Sputnik Italia

Le fibrillazioni all’interno del M5S potrebbero avere ripercussioni negative sull’azione del governo Draghi, secondo Matteo Salvini, che oggi ricorda come nei prossimi mesi il parlamento sia chiamato ad approvare le riforme di pubblica amministrazione, fisco e giustizia. Votazioni che si terranno in pieno semestre bianco, “durante il quale, qualunque cosa accada in aula, nessuno va a casa”, ha ricordato in un’intervista a La Stampa. Il partito unico non all'ordine del giornoUna federazione, ha ribadito, mentre il partito unico del centrodestra, proposto da Silvio Berlusconi, “non è all’ordine del giorno”. Non più sovranista, ma europeista e atlantistaSalvini confessa che il Covid ha cambiato l’ordine delle sue priorità. Non si sente più un sovranista, ma “europeista nel senso che siamo e rimaniamo in Europa, anche se alcune regole vanno cambiate”, come il patto di stabilità, e “la Lega è assolutamente atlantica, a prescindere dai presidenti. Sono per libertà e democrazia, che fanno rima con Occidente”. E alla domanda su chi scelga oggi tra Russia e Stati Uniti, Salvini ha risposto:

