Nintendo Switch Pro, per l'uscita bisognerà attendere il 2022?

Nintendo Switch Pro, per l'uscita bisognerà attendere il 2022?

Il 2021 potrebbe non essere l'anno in cui i gamer di tutto il mondo riusciranno a mettere le mani su Nintendo Switch Pro.Al contrario, l'uscita sul mercato della versione potenziata della console di Nintendo sarebbe stata pianificata per il 2022.E' quanto riportato dal canale YouTube specializzato SwitchUP, che ha citato "fonti affidabili che producono periferiche in Cina e che stanno lavorando a dei prodotti per la console".I nuovi rumors andrebbero a smentire le precedenti speculazioni di Bloomberg e altre testate, secondo le quali il nuovo modello della console ammiraglia di Nintendo sarebbe dovuto uscire a in autunno.La voce di NintendoDa parte sua, la casa giapponese non ha né smentito né confermato alcuna voce, sebbene l'assenza di novità a proposito di Switch Pro durante il recente E3 2021 abbia fatto sgonfiare le certezze sull'uscita della console entro l'anno. Al contrario, il presidente di Nintendo America, Doug Bowser, ha puntualizzato che l'azienda non partecipa ad alcuna corsa al nuovo hardware, perlomeno finché le vendite di Nintendo Switch andranno così bene.

