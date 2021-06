https://it.sputniknews.com/20210629/m5s-dura-risposta-di-grillo-a-conte-non-ha-visione-politica-ne-capacita-manageriali-11943627.html

M5S, dura risposta di Grillo a Conte: “Non ha visione politica, né capacità manageriali”

M5S, dura risposta di Grillo a Conte: “Non ha visione politica, né capacità manageriali”

Il garante del M5S accusa l’ex presidente del Consiglio di voler trasformare il movimento in un “partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco” e... 29.06.2021, Sputnik Italia

All’indomani dell’appello lanciato da Giuseppe Conte a decidere se “essere il genitore generoso o il genitore padrone” del M5S, Beppe Grillo risponde sul suo blog affermando che l’ex presidente del Consiglio non può risolvere “i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi (merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente), perché non ha né visione politica, né capacità manageriali". Per il garante del Movimento, “le organizzazioni orizzontali come la nostra per risolvere i problemi non possono farlo delegando a una persona la soluzione”, anche perché “la deresponsabilizzazione delle persone con la delega a un singolo nelle organizzazioni orizzontali è il principale motivo del loro fallimento”.Per questo, ha proseguito, “indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau”.In un colloquio con il Corriere della Sera, al termine della conferenza stampa tenuta ieri, Conte aveva espresso la volontà di restare in campo, comunque fossero andate le cose.

Irina Derefko Gli elettori, avevano e hanno la necessità che il movimento, portasse a termine ciò che aveva predicato per anni. L'avete invece tradito fino al midollo. E' già un partito come gli altri. Grillo dimentica il governo con la Lega e il Pd ed ora, sta nel governo Draghi!!! Qualcuno, ricordi a Grillo, chi è e cosa ha fatto Draghi. 2

