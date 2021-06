https://it.sputniknews.com/20210629/m5s-conte-io-ci-saro-comunque-vadano-le-cose-11933980.html

M5S, Conte: "Io ci sarò, comunque vadano le cose"

M5S, Conte: "Io ci sarò, comunque vadano le cose"

In conferenza stampa, lunedì pomeriggio, l'ex premier ha delineato alla comunità dei cinque Stelle la sua proposta di Statuto, chiedendo forti cambiamenti per...

Dopo la conferenza stampa al Tempio di Adriano, Giuseppe Conte, fermato da una giornalista del Corriere della Sera, promette di restare in campo. Comunque vadano le cose. L'ex premier si dice sereno, rivendica i suoi quattro mesi di lavoro nella ricostruzione del Movimento e il suo ruolo risolutore nella controversia con Casaleggio per sciogliere le "ambiguità di Rousseau". Sulla possibilità di mediazioni e trattative in corso, Conte taglia corto non mostrando nessuna apertura verso una mediazione, perché "non è questione di compromessi - afferma - stiamo parlando di principi, di cose serie, di passaggi cardine. Su cosa dovremmo trattare?", osserva.Per Conte Beppe Grillo "è il garante, rimane garante e sarà garante a vita", ma il leader in pectore rifiuta una diarchia nel Movimento. Grillo è un "pilastro" ma "io sono per i passaggi trasparenti, la gente ha bisogno di chiarezza", precisa, convinto che serva un "passaggio chiarificatore". E sul rischio che il M5S si trasformi in una nuova Democrazia Cristiana, l'ex premier garantisce che il Movimento non sarà mai "un calderone come la Dc", perché è "portatore di una carica radicale" e se "il mio progetto sarà accettato saremo più intransigenti di prima sui principi". Infine, sull'ipotesi di un partito di Conte, ribadisce di non voler fondare una sua forza politica. Almeno per ora.

