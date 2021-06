https://it.sputniknews.com/20210629/in-india-un-elefante-in-calore-uccide-16-persone-11941728.html

In India un elefante in calore uccide 16 persone

Un elefante, espulso dal proprio branco per un comportamento troppo aggressivo nei confronti delle femmine, ha ucciso 16 indiani, scrive il giornale Daily... 29.06.2021, Sputnik Italia

Nello stato indiano del Jharkhand tra maggio e giugno 2021 si è verificata una serie di attacchi contro umani ad opera di un elefante.L'ultima aggressione è avvenuta martedì 22 giugno, quando l'elefante ha ucciso una coppia di anziani che abitava in un villaggio e che era uscita fuori poco prima dell'alba.L'animale non è mai entrato nelle case delle persone, ma ha attaccato solo coloro che si avvicinavano troppo o si trovavano lungo il suo percorso.Satish Chandra Rai, ufficiale della polizia forestale locale, ha spiegato che questi attacchi sono stati compiuti da un elefante maturo di circa 15-16 anni. Al momento le autorità non sono riuscite a catturare l'animale, ma le guardie forestali hanno stabilito che l'esemplare è sulle tracce del suo branco per raggiungerlo. I ricercatori sperano di riuscire ad immortalare il momento in cui l'esule si riunirà ai compagni.

