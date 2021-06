https://it.sputniknews.com/20210629/google-aumentate-ricerche-di-banche-e-bancomat-nei-dintorni-durante-la-pandemia-11941874.html

Google, aumentate ricerche di banche e bancomat nei dintorni durante la pandemia

2021-06-29T19:04+0200

Google Trends ha analizzato quelle che sono state le ricerche effettuate nel 2020, anno di pandemia. Secondo i dati raccolti, con il lockdown e le conseguenti restrizioni le ricerche di carattere locale sono aumentante, permettendo di trovare attività commerciali o servizi nelle vicinanze della propria abitazione o della posizione del proprio dispositivo.In particolare una forte crescita è stata registrata per le ricerche relative a banche e bancomat nelle vicinanze. Secondo i dati di Google Trends, analizzati da Local Strategy, le ricerche hanno visto un aumento vertiginoso in particolare relazione a:Tra le più popolari la ricerca di "bancomat vicino a me", specialmente localizzato a livello regionale in Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte e Valle D'Aosta.Nel 2021 invece Google Trends registra un aumento, tra i mesi di marzo e giugno, nelle ricerche online di carattere locale su tutte le attività commerciali come ad esempio fabbro, podologo, sarta, carrozziere, riparazioni cellulari, area cani ed altre.

