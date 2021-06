https://it.sputniknews.com/20210629/genova-ritrovata-dalla-madre-un-sacchetto-di-plastica-in-testa-bimba-di-5-mesi-in-fin-di-vita-11936634.html

Genova, ritrovata dalla madre un sacchetto di plastica in testa: bimba di 5 mesi in fin di vita

Genova, ritrovata dalla madre un sacchetto di plastica in testa: bimba di 5 mesi in fin di vita

Il drammatico episodio si tinge di giallo. La Procura dovrà accertare se si è trattato di un incidente o se qualcuno ha tentato di uccidere la bambina con il... 29.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-29T12:22+0200

2021-06-29T12:22+0200

2021-06-29T12:22+0200

sardegna

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/545/15/5451556_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_0e97bd2dba107e796cf6bca60b25d18d.jpg

Una neonata di Sassari di appena cinque mesi lotta fra la vita e la morte, ricoverata in gravissime condizioni, all'ospedale Gaslini di Genova. La madre l'ha ritrovata riversa sul letto, immobile incapace di respirare. La piccola era avvolta in un sacchetto di plastica che, per motivi da accertare, le cingeva la testa. Vani i tentativi della madre di rianimarla, prima di chiamare i soccorsi. Trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'Aou di Sassari, la bambina è stata trasferita prima in rianimazione, dove è rimasta meno di 24 ore, poi al Gaslini, per le condizioni drammatiche in cui versava. La prefettura di Sassari ha predisposto un volo speciale dell'Aeronautica militare per portare la piccola a Genova. Le indaginiSaranno da accertare le dinamiche dei fatti, se si è trattato di un incidente o, se non lo è, chi ha avvolto testa della piccola nella busta di plastica. La procura, intanto, ha aperto iscritto i genitori, che hanno altri tre figli, nel registro degli indagati per abbandono di minore. Dalle ricostruzioni del quotidiano sassarese, al momento dell'incidente la bambina era con il fratellino di 4 anni.

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sardegna, italia